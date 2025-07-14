В Батайске восстановили электроснабжение на большей части отключенных улиц

Подачу электроэнергии на территории некоммерческого товарищества "Труд" пока не возобновили

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Большая часть улиц, ранее оставшихся без электричества, вновь подключены к системе энергоснабжения в Батайске Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Обновление по электроснабжению. По данным энергетиков, в Батайске восстановлено электроснабжение на большей части отключенных ранее улиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории некоммерческого товарищества "Труд" подача электроэнергии пока не возобновлена. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы на трансформаторе, обслуживаемом организацией "Энерготранс". Бригада находится на месте и выполняет необходимые работы.

Ранее массовые отключения электричества, вызванные технологическими нарушениями в сетях, произошли в Ростове-на-Дону, Аксае и Батайске.