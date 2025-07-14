В Астрахани возобновили подачу холодной воды

Ее не было из-за аварии

АСТРАХАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановительные работы на сетях электроснабжения в Астрахани, повысительно-насосные станции (ПНС) запущены, подача холодной воды возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Астрводоканал".

"Подача электроэнергии ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" на ПНС-72 по адресу: улица Жилая, 9 (улица Бабаевского, 72) и ПНС-69 по адресу: улица Бульварная, 14 возобновлена 15.07.202. в 00:20 (23:20 мск), холодное водоснабжение восстановлено, обе ПНС в режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе предприятия информировали, что из-за аварии на сетях электроснабжения были остановлены две ПНС, после чего без холодной воды остались порядка 25 тыс. абонентов.