На Камчатке птицефабрика "Пионерское" вышла на объемы производства в 100 тыс. яиц в день

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Производство на птицефабрике "Пионерское" на Камчатке, пострадавшей от эпидемии птичьего гриппа в 2024 году, выросло до 100 тыс. яиц в день. Среди них - яйца нескольких видов, сообщается на сайте краевого правительства.

"Сейчас предприятие вышло на полную мощность производства по первой партии птицы, которая была завезена в январе - около 100 тыс. яиц в день. Вторая партия птицы сейчас в возрасте 63 дня. В конце сентября, когда куры достигнут возраста 115 дней, будет получено первое яйцо", - говорится в сообщении.

Также в середине августа на Камчатку поступит партия инкубационных яиц - 110 тыс. Из них предприятие получит порядка 40 тыс. птенцов кур-несушек, которые начнут давать яйца к январю 2026 года. Полная мощность предприятия составит порядка 220-230 тыс. яиц ежедневно.

Падеж птицы от птичьего гриппа на птицефабрике в поселке Пионерский произошел в октябре 2024 года. На место сразу прибыли специалисты, которые провели необходимые процедуры, включая забор проб. Оставшееся поголовье было ликвидировано. В период карантина на предприятии осуществлялись дезинфекционные мероприятия и улучшались меры биологической безопасности.