Красников: РАН работает с 336-й бригадой ВС РФ

Российская академия наук формирует фонды помощи бойцам, отметил ее президент

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) работает с подшефной 336-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, которая базируется в Балтийске. Кроме того, формируются фонды для помощи участникам специальной военной операции, отметил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Красников указал, что члены РАН, помимо того, что задействованы в научных исследованиях и работах по обороне, еще отдают свои личные средства на нужды спецоперации. "Мы формируем фонды. Ежемесячную академическую выплату, которую делают, мы перечисляем в фонд. Мало того, у нас появилась подшефная 336-я отдельная гвардейская бригада. Мы шефство взяли, работаем с ней", - отметил он.