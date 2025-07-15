"Аэрофлот" использует на маршруте Москва - Геленджик более вместительные самолеты

Пассажирам на каждом рейсе станет доступно 16 кресел класса бизнес и 167 кресел класса эконом, сообщил авиаперевозчик

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за высокого спроса увеличила на 16% емкость рейсов между Москвой и Геленджиком, заменив самолет Airbus A320 на более вместительный Airbus A321. Об этом сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот", в связи с высоким спросом, увеличил на 16% емкость рейсов между Москвой и Геленджиком. До конца июля авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту на лайнерах Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320, который изначально планировался", - говорится в сообщении.

Теперь пассажирам на каждом рейсе доступно 16 кресел класса бизнес и 167 кресел класса эконом.