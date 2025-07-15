Также выросло число запросов о погоде в городе, возможности аренды гостевых домов и покупке квартиры, сообщили в пресс-службе сервиса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Приблизительно каждый пятый запрос в "Поиске" "Яндекса" о Геленджике связан с работой аэропорта, расписанием рейсов и поиском авиабилетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

О возобновлении работы аэропорта Геленджика Росавиация объявила 9 июля, с 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять "Аэрофлот". С 25 июля полеты будут ежедневными. "После появления новостей количество запросов с упоминанием Геленджика резко выросло. Примерно каждый пятый запрос о Геленджике связан с работой аэропорта, расписанием рейсов и поиском авиабилетов", - рассказали в пресс-службе.

Также среди запросов, относящихся к Геленджику, как отмечают в пресс-службе, есть и не связанные с аэропортом напрямую, такие как погода в городе, возможность аренды гостевых домов и покупка квартиры. По данным "Поиска", количество таких запросов, если сравнивать с периодом до новостей об открытии, выросло примерно на 40%. "Некоторые пользователи задают детальные вопросы о городе и отдыхе в нем. В частности, "где купаются местные в Геленджике", "почему Геленджик назвали Геленджиком" и "Сочи или Геленджик где лучше", - добавили в пресс-службе.