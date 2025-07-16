Жильцам дома под Новосибирском намерены предоставить маневренный фонд после взрыва газа

В пресс-службе правительства региона сообщили, что комиссия также примет решение о восстановлении или сносе здания

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Жителей многоквартирного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском, где произошел взрыв газа, планируют разместить в жилье маневренного фонда. Также комиссия примет решение о восстановлении или сносе здания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас важнейшая задача - обеспечить безопасность жителей дома, решается вопрос с их размещением в маневренном фонде и у родственников. После этого будет комиссионно оцениваться ущерб и уровень разрушений для принятия решения о восстановлении дома или его сносе, если конструкции окажутся сильно повреждены", - привели в правительстве региона слова замминистра ЖКХ и энергетики области Степана Рахманова.

В пресс-службе уточнили, что ситуацию взяли на контроль в администрации Новосибирского района и правительстве региона.