Глава свердловского округа подала заявление об отставке после скандала с водоснабжением

В думе округа сообщили, что заявление рассмотрят 16 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Глава Североуральского муниципального округа Свердловской области Светлана Миронова подала заявление об отставке после критики со стороны врио губернатора региона Дениса Паслера из-за проблем с водоснабжением населения. Об этом сообщили ТАСС в думе округа.

Ранее Паслер раскритиковал работу местной администрации и лично Мироновой за затягивание решения проблемы с водоснабжением населения, заявив о "кадровых выводах".

"Заявление подала, но еще не рассмотрено, <…> сегодня [рассмотрят]", - сообщили в думе.

Врио главы региона сообщал, что жители Североуральска заявляли о проблемах с водоснабжением района города из-за остановки насосно-фильтровальной станции - весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены, однако муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос. В результате по распоряжению Паслера провели оперативную очистку водозаборного ковша, замену фильтрующего материала, ремонт задвижек и насоса, водоснабжение после остановки насосно-фильтровальной станции и порыва водовода было восстановлено.