Большинству россиян они звонили по телефону, также отправляли сообщения в WhatsApp и Telegram

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Большинство россиян, столкнувшихся с мошенничеством, получали звонки по телефону (94%), а также сообщения в WhatsApp (48%) и Telegram (34%). Об этом говорится в докладе Народного фронта, направленном президенту РФ Владимиру Путину и генеральному прокурору Игорю Краснову, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее президент Путин рекомендовал Народному фронту провести мониторинг, чтобы выявить проблемы в защите граждан от мошенничества с использованием цифровых технологий, и передать итоги в Генпрокуратуру до 1 июля. В связи с этим президентское движение в феврале - июне этого года провело онлайн-опрос, в котором приняли участие 17,5 тыс. человек из всех регионов страны.

"Чаще всего жители страны получали звонки по телефону и/ или СМС (94% среди тех, кто сталкивался с мошенниками), сообщения в WhatsApp (48%), Telegram (34%) и в соцсетях (16%), письма на электронную почту (23%)", - говорится в документе.

Согласно результатам опроса, помимо звонков, мошенники активно используют электронную почту (23%) и социальные сети (16%). Многие граждане сталкивались с сообщениями сразу по нескольким каналам связи.