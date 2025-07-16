Оно было нарушено из-за дождя с грозой и сильным ветром

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Иркутской области, нарушенное накануне из-за дождя с грозой и сильным ветром. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

"В 18:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 16 июля 2025 года электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Дождь с грозой и шквалистым ветром обрушились на несколько районов Иркутской области вечером во вторник. В 12 населенных пунктах произошли аварийные отключения электроэнергии, они затронули свыше 4 тыс. домов, в которых проживают более 21 тыс. человек. Большую часть аварий устранили оперативно, к утру среды без света оставались 997 домов или 2,4 тыс. человек.

По прогнозу синоптиков, в среду местами по региону вновь ожидаются ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.