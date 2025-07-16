Российские города начали вводить ограничения на передвижение на средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся и полюбившиеся многим в последние годы электросамокаты. В некоторых населенных пунктах уже действует полный запрет на их использование. Как и почему самокатчикам запрещают передвигаться по городам — в материале ТАСС

Первые запреты

В некоторых городах России ввели запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся, в частности, электросамокаты, моноколеса, сегвеи и другие подобные устройства. Такое решение приняли власти Благовещенска 14 июля.

"Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным", — написал мэр города Олег Имамеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, "подавляющее большинство" пользователей СИМ игнорируют правила безопасности, что приводит к ДТП и травмам пешеходов.

"Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тыс. рублей по каждому факту нарушения. Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех", — заявил он.

Следом схожие решения начали принимать и в других городах России. В частности, в Елабуге запретили прокат СИМ, объяснив это отсутствием инфраструктуры, в том числе выделенных специальных полос с разметкой и знаками.

"Пока совмещение движения пешеходов и электросамокатов небезопасно как для одних, так и для других", — отметила руководитель исполнительного комитета Елабужского района Эльмира Ахмадеева.

Другие ограничения

В других городах России введены различные ограничения, связанные с использованием СИМ. В Москве на некоторых территориях действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. В медленных зонах, которые расположены вблизи транспортных пересадочных узлов, в парках, скверах, жилых кварталах и на оживленных улицах, скорость движения СИМ ограничивается до 5–15 км/ч. Самокаты сервисов проката в этих районах замедляются автоматически.

В Санкт-Петербурге действует 36 зон, где запрещено движение на электросамокатах, арендованных у специализированных сервисов. В 71 зоне, в основном в районе набережных, мостов и парков в центре города, самокаты запрещено размещать и парковать. В 175 локациях скорость движения самокатов ограничена до 15 км/ч.

В Екатеринбурге кикшеринговые компании и муниципалитет договорились о введении запрета на использование СИМ на 9 общественных территориях. В городе также нельзя парковать или брать в аренду электросамокат возле мостов, путепроводов, обочин дорог, подземных переходов, регулируемых перекрестков, пандусов, лестниц и ряда других зон. Появились четыре скоростных режима: 25 км/ч, 20 км/ч, 15 км/ч и 10 км/ч.

Передвигаться на СИМ запрещено также в парках Краснодара. На территориях 27 скверов, бульваров и других зеленых зон введен запрет или ограничение скорости на использование СИМ.

На территории Сочи введено 37 зон, где передвижение на СИМ запрещено, и 47 зон, где оно ограничено.

В марте прошлого года Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города.

Законы, ограничивающие использование СИМ, действуют и рассматриваются и в других городах.

Многочисленные ДТП

Введение ограничений местные власти часто объясняют необходимостью обеспечить безопасность как пешеходов, так и самих пользователей СИМ. ДТП с участием в том числе электросамокатов не редкое явление.

Так, в середине мая легковой автомобиль и электросамокат столкнулись в селе Баган Новосибирской области. Жертвой ДТП стал 11-летний мальчик, управлявший самокатом, он умер в реанимации. Он столкнулся с Toyota Carina, которым управляла женщина 1989 года рождения, не имея права управления.

За пару месяцев до этого в аварии с электросамокатами в Свердловской области пострадали двое подростков. 14-летний подросток с младшей сестрой выехали на нерегулируемый перекресток и столкнулись с автомобилем, выезжавшим со второстепенной дороги. Они получили травмы, их доставили в больницу. Подросток управлял электросамокатом без необходимых документов. Его мать, которая подарила его сыну незадолго до этого, привлекли к административной ответственности.

Ограничения работают?

На фоне введения запретов и ограничений в отношении СИМ наблюдается положительная динамика в части снижения ДТП с участием подобных средств передвижения. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, за январь — июнь общее число ДТП с участием СИМ в столице снизилось на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К тому же аварий с СИМ, в которых пострадали дети, стало меньше на 50%.

Власти города объясняют такие результаты комплексом мер, направленных на повышение безопасности. В частности, введением обязательной верификации пользователей СИМ с помощью системы Mos ID, что ограничило доступ несовершеннолетних к сервису проката. К тому же в столице продолжается эксперимент по снижению максимальной скорости движения с 25 км/ч до 20 км/ч.

В сентябре о положительной динамике сообщали и в Екатеринбурге. Количество ДТП с электросамокатами в городе снизилось почти на 30% в летний сезон 2024 года в сравнении с 2023 годом. Начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов объяснял это еженедельными рейдами, проводимыми сотрудниками Госавтоинспекции.