Проезд по дороге на границе Сусуманского и Ягоднинского округов открыт для всех видов транспорта, сообщил губернатор региона Сергей Носов

МАГАДАН, 17 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей на участке трассы "Колыма" в Магаданской области открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Носов.

"Дорожные службы провели работы по руслоформированию в районе моста через ручей Амбардах и отсыпку подъездов. Движение по ФАД "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов открыто для всех видов транспорта", - сообщил губернатор.

Он добавил, что ограничение проезда все еще сохраняется на участке дороги Палатка - Кулу - Несикан. Там восстанавливают мостовой переход через реку Чай-Урья, который пострадал во время паводка.

Губернатор отметил, что уровень воды в реке Берелех снизился и находится в пределах допустимых значений, вода идет на спад.

Ранее региональный Минтранс сообщал, что обильные дожди в Сусуманском муниципальном округе привели к подъему уровня воды в реке Чай-Урья и ручье Амбардах. Это привело к частичному обрушению дорожного полотна. В Сусуманском округе введен режим ЧС из-за паводка.