В Оймяконском районе вода ушла с 22 территорий

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Число подтопленных из-за дождевого паводка территорий в трех районах Якутии, по данным на утро пятницы, составляет 396. В Оймяконском районе вода ушла с 22 территорий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Оймяконском районе освобождены от воды 22 дворовые территории, в том числе 4 жилых дома. Остаются подтопленными в Оймяконском, Момском и Абыйском районах 396 дворовых территорий, в том числе 90 жилых домов, в которых проживают 368 человек, в том числе 94 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Оймяконском районе подтоплено 325 дворовых территорий в четырех населенных пунктах, в Момском районе - 55 территорий в трех населенных пунктах, в Абыйском районе - 16 дворовых территорий в одном населенном пункте.

Уточняется, что спасатели оказывают адресную помощь населению, маломобильные граждане и дети доставлены в Якутск. Работает комиссия по подсчету ущерба и подтопленных объектов.