Решение принято "в свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьезной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах", отметили в израильском МИД

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился направить пакет гуманитарной помощи сирийским друзам в городе Эс-Сувейда на юге республики в свете обострения там обстановки. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

В ее заявлении отмечается, что это решение принято "в свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьезной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах".

Общая стоимость пакета помощи составит 2 млн шекелей ($594,8 тыс. по текущему курсу), отметили в министерстве. В него, в частности, войдут продуктовые наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства. Финансирование обеспечено из бюджета МИД Израиля.

"Помощь будет поставлена целенаправленно в друзские районы округа Эс-Сувейда, которые напрямую пострадали от жестоких нападений. Эта помощь дополняет предыдущий пакет помощи, который Министерство иностранных дел Израиля передало друзам в Сирии в марте прошлого года", - отметили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.