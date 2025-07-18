Обозреватель журнала "Историк" отметил, что под руководством офицера штурмовая группа водрузила Знамя Победы над Рейхстагом, а также он спас ребенка от поезда

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Советский офицер Алексей Берест руководил водружением знамени над Рейхстагом и погиб, спасая ребенка от поезда, героизм этого человека должен был быть награжден. Об этом ТАСС рассказал обозреватель журнала "Историк", доктор исторических наук Олег Назаров.

Ранее президент России Владимир Путин наградил советского офицера Алексея Береста званием Героя России посмертно. Он был участником Берлинской наступательной операции и под его руководством штурмовая группа водрузила Знамя Победы над Рейхстагом. Знаменитый снимок, запечатлевший советское знамя над подверженным немецким парламентом, был сделан фотокорреспондентом ТАСС Евгением Халдеем.

"Биография этого человека давно известна. Он был лейтенантом на момент окончания войны, штурма Берлина, служил в той самой 150-й стрелковой дивизии Третьей ударной армии, которая брала Рейхстаг, и именно он получил задание водрузить Знамя Победы. Знаменитые сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария были его подчиненными и этот исторический подвиг был совершен под его руководством. Но они сразу же после окончания Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза, а вот Алексею Бересту, к сожалению, не повезло - он представлялся к награждению званием Героя Советского Союза сразу после войны, но был награжден за свой подвиг Орденом Красного Знамени", - сказал он.

По его словам, награждение орденом Красного знамени было "рангом ниже" награждения званием Героя Советского Союза. "Герой Советского Союза - это человек, который совершил подвиг первого ряда, который вошел в историю и навсегда в ней останется. А здесь (при награждении орденом Красного Знамени - прим. ТАСС) уровень награды ниже - орденов-то много было, хотя они все, каждый по-своему, значимы", - уточнил Назаров.

Историк рассказал, что конец жизни Береста также был связан с подвигом. "В ноябре семидесятого года в Ростове-на-Дону Берест провожал своих знакомых, когда на его глазах ребенок оказался почти что под колесами поезда - и Берест бросился спасать ребенка. Ребенка он спас, а сам погиб. То есть, он в своей жизни совершил и второй подвиг - человек по натуре был героем. Как же такого человека не наградить?", - подчеркнул он.

"Поэтому очень правильно, что пусть и с большим опозданием, но справедливость в отношении этого героического и достойного человека восторжествовала", - заключил Назаров.