Мальчика, который отсутствовал больше суток, нашли живым

ТАСС, 18 июля. 12-летний Николай Свиридов, потерявшийся в лесной местности вблизи сельского поселения Рождествено Самарской области, обнаружен живым. Это ТАСС подтвердили представители отряда "Лиза Алерт". Ему оказывается вся необходимая помощь.

Розык пропавшего ребенка был объявлен в ночь на 18 июля. К поискам подключились добровольцы из местного подразделения "Лиза Алерт". Розыск осложнялся тем, что велся в заповедной зоне, в которой осуществляется работа РЭБ. В связи с этим невозможно было использовать БПЛА.