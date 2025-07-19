По мнению председателя Госдумы, покупателей не должны принуждать приобретать ненужные им товары при помощи манипуляций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы. Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений, отметил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность", - написал политик.

Как отметил Володин, на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы. Так, для должностных лиц штраф составит до 300 тысяч рублей, хотя в настоящее время сумма доходит до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - до одного млн рублей (сейчас - до 40 тысяч рублей). По мнению политика, "это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ".

Володин также напомнил, что в апреле был принят защищающий граждан от излишних трат федеральный закон, запрещающий навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.

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