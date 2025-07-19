МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Работа мобильного приложения сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" восстановлена после сбоев в работе провайдера. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Работоспособность приложения "Вкусно - и точка" восстановлена", - отмечается в сообщении.

Ранее россияне сообщали о сбоях в работе мобильного приложения сети. Так, согласно Downdetector, 70% пользователей отмечали сбой в работе мобильного приложения, 15% - сбой в работе сайта, 11% - общий сбой, 1% - сбой в оповещениях.