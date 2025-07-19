Володин поздравил Василия Ливанова с юбилеем

Гражданская позиция киноактера заслуживает уважения, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Творчество киноактера, режиссера, сценариста, писателя, народного артиста РСФСР Василия Ливанова отмечено высокими наградами, его гражданская позиция и вклад в развитие культуры заслуживают уважение. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении Ливанова с юбилеем.

"Ваше творчество отмечено высокими наградами, а фильмы, в которых вы сыграли, навсегда вошли в золотой фонд кинематографа. Уважение вызывает ваша гражданская позиция, верность своему делу, вклад в развитие культуры и искусства", - сказал Володин, его слова приводятся в Telegram-канале Госдумы.

Он отметил, что Ливанов завоевал любовь и признание миллионов благодаря "незаурядному таланту, профессиональному мастерству и полной самоотдаче". Володин также пожелал актеру крепкого здоровья и всего самого доброго.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них - "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).