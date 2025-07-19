По данным издания, Иван Воронич использовал морские беспилотные катера против Черноморского флота РФ и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, которого западные СМИ называли "координатором" взрыва на трубопроводах

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве на прошлой неделе, мог быть причастен к подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Воронич "использовал морские беспилотные катера против Черноморского флота России и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского", которого западные СМИ называли "координатором" взрыва на трубопроводах "Северный поток". Помимо этого, газета называет Воронича причастным к вторжению в Курскую область и убийству в 2015 году командира бригады "Призрак" самопровозглашенной Луганской народной республики Алексея Мозгового.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.