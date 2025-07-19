Оно было ограничено из-за сильного задымления

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по трассе Симферополь - Евпатория в Республике Крым восстановили, сообщили в УМВД по региону.

"Движение автомобилей на участке трассы Симферополь - Евпатория восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили о ландшафтном пожаре площадью 40 га в Симферопольском районе Крыма вдоль дороги Симферополь - Евпатория. Из-за сильного задымления сотрудники ГАИ ограничили движение на участке дороги.

В МВД отметили, что на дороге из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали. В связи с этим был организован объезд через село Червоное.