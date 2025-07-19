Генеральный директор цирка народный артист РФ Эдгард Запашный сообщил, что артиста пока не доставили в больницу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Китайский акробат упал с плеч партнера во время исполнения номера на велосипедах в Большом московском цирке. Об этом сообщил генеральный директор цирка народный артист РФ Эдгард Запашный.

"Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение - практически без причины один из артистов упал с плеч другого. По первой оценке, у него закружилась голова", - рассказал он в Telegram-канале.

По словам Запашного, на место сразу была вызвана скорая помощь, однако артист еще не доставлен в больницу. "Некоторые СМИ уже написали, что артист упал с трехметровой высоты и у него перелом позвоночника, хотя скорая помощь еще не доставила его в больницу на данную минуту", - подчеркнул он.

На видео, которое опубликовал в Telegram-канале Запашный, видно, как упавший артист встает с помощью коллег и его уводят со сцены. При этом артист может передвигаться.

Это уже второе падение за последнюю неделю. 13 июля артист из Эфиопии во время репетиции трюка акробатов на качелях Russian Swing приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат, и, продолжив движение, упал и ударился головой о манеж. По словам Запашного, причиной неудачного падения стала ошибка пассировщика, пропустившего момент, когда нужно было "остановить вращение, подставив собственный корпус".