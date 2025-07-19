"Гранд сервис экспресс" сообщил о задержках еще пяти поездов в Крым и обратно

Компания использует все возможности по сокращению времени задержек

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. 21 поезд по направлению в Крым и из него задерживается в пути следования, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

По состоянию на 23:30 мск субботы в Крым задерживаются поезда: №17/18 Москва - Симферополь (задержка 8 часов); №67/68 Москва - Симферополь (10,5 часа); №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь (7 часов); №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (4 часа); №91/92 Москва - Севастополь (4,5 часа); №163/164 Москва - Феодосия (около 3 часов); №173/174 Москва - Евпатория (2,5 часа); №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория (2 часа); №27/28 Москва - Симферополь (1 час); №473/474 Смоленск - Симферополь (1,5 часа).

Из Крыма, по данным на то же время, задерживаются поезда №17/18 Симферополь - Москва (задержка около 7 часов); №27/28 Симферополь - Москва (задержка около 11 часов); №163/164 Феодосия - Москва (задержка около 11 часов); №473/474 Симферополь - Смоленск (11 часов); №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (7 часов); №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург (задержка около 11 часов); №167/168 Симферополь - Москва (задержка около 11 часов); №173/174 Евпатория - Москва (7 часов); №91/92 Севастополь - Москва (5,5 часа); №97/98 Симферополь - Москва (4 часа); №141/142 Симферополь - Пермь (3,5 часа).

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - подчеркнули в "Гранд сервис экспресс".

Ранее компания сообщала, что, по данным на 16:00 мск, 16 поездов по направлению в Крым и из него задерживались в пути следования.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.