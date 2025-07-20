Пулково примет рейсы, перенаправленные из Москвы из-за ограничений

Работа происходит в условиях высокой интенсивности, сообщили в аэропорту Санкт-Петербурга

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пулково будет обслуживать все рейсы, перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург на фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных авиагаванях. Об этом аэропорт сообщил в своем Telegram-канале.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы", - говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что работа происходит в условиях высокой интенсивности, увеличены смены сотрудников всех операционных служб. Также во Внуково предупредили о возможных корректировках в расписании самолетов и попросили пассажиров следить за информацией на табло, обращаться к авиакомпаниям или через бот авиагавани.