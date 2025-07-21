В авиакомпании подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления расписания полетов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание рейсов в связи с периодическим вводом временных ограничений в аэропорту Шереметьево 20 и 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что авиакомпания делает все возможное для скорейшего восстановления расписания полетов.

Авиаперевозчик напомнил, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета необходимо по месту приобретения перевозки - на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. Отмечается, что в кассах и офисах продаж "Аэрофлота" не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов. Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпания принимают меры для восстановления штатного режима работы.