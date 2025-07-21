Как укрепить сосуды и поддерживать здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), слабые сосуды и та или иная форма сердечной недостаточности ежегодно приводят к смерти примерно 18 млн человек. В России борьба с этими заболеваниями включена в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

Роль образа жизни

Риски возникновения сердечных заболеваний возрастают у курильщиков, людей, ведущих малоподвижный образ жизни и придерживающихся нездорового питания.

Курение повышает вероятность развития ишемической болезни сердца, инфаркта и внезапной остановки сердца. Углекислый газ, содержащийся в табачном дыме, вызывает дефицит кислорода в организме. А никотин провоцирует сужение сосудов и повышение артериального давления, заставляя сердце работать в условиях перегрузки. Спустя несколько лет курения сердечная мышца увеличивается в размерах и нуждается в большем количестве кислорода, однако пропускная способность сосудов уменьшается из-за холестериновых бляшек, и крови поступает меньше, чем нужно. Сердце вынуждено работать еще интенсивнее — возникает своего рода порочный круг, который и приводит к сердечной недостаточности.

Малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития сердечных патологий на 25–35%. Он негативно сказывается на артериальном давлении и способствует набору лишнего веса, повышая вероятность инфаркта и инсульта. Постоянная сидячая работа может стать причиной образования тромбов в ногах, что на начальных этапах протекает практически незаметно.

Трансжиры из маргарина, фастфуда и кондитерских изделий, а также чрезмерное потребление насыщенных жиров повышают уровень холестерина. Избыток соли в рационе приводит к повышению артериального давления, а большое количество сахара вызывает ожирение и сахарный диабет. Особенно вредны переработанные продукты и полуфабрикаты.

Чрезмерное употребление алкоголя связано с развитием гипертонии и ожирения.

Кофе не представляет опасности для людей, которые не страдают сердечными заболеваниями. Им достаточно ограничивать его потребление тремя чашками в день. В первую очередь это касается мужчин, поскольку большее количество напитка увеличивает риск инфаркта.

Когда необходимо обратиться к врачу

Даже при отсутствии явных симптомов рекомендуется проходить ежегодный медицинский осмотр. Это особенно важно для групп риска: курильщиков; людей с лишним весом и высоким уровнем холестерина; ведущих малоподвижный образ жизни; употребляющих алкоголь. Хронические заболевания делают профосмотры необходимыми.

Признаками возможных сердечно-сосудистых проблем служат следующие симптомы:

кашель без признаков простудных заболеваний;

одышка и аритмия (нарушение сердечного ритма);

трудности, испытываемые при небольших физических нагрузках;

боль в области груди;

ухудшение зрения;

повышенная потливость и отечность лица и конечностей;

головокружения, возникающие без видимых причин, и пульсирующие ощущения в затылочной части головы;

колебания артериального давления;

временная остановка дыхания во сне;

раннее появление седых волос;

тошнота без желудочно-кишечных расстройств;

бледность или синюшность губ;

жировые отложения в различных участках тела, особенно на веках или на шее;

утолщение ногтей или их посинение;

также возможны проблемы с сексуальной функцией.

Гипотензия (низкое артериальное давление) менее опасна, чем гипертония. Несмотря на то что низкое давление может вызывать головокружения и обмороки, повышенное давление часто проходит бессимптомно, но способно спровоцировать инсульт. Головная боль при повышении давления возникает не всегда.

Пациентам с кардиологическими диагнозами рекомендуется проходить медицинские осмотры минимум дважды в год для контроля состояния сердца, сосудов и профилактики тромбообразования.

Сердечно-сосудистая система и COVID-19

После перенесенного коронавируса важно уделять внимание состоянию не только легких, но и сердца и сосудов. Заболевание может повышать свертываемость крови, вызывая повреждения и утончение сосудов, и вызывать воспаление сердечной мышцы (миокарда). В результате затрудняются процессы естественного рассасывания небольших тромбов и распада белков, увеличивая нагрузку на сердце и сосуды и повышая риск образования тромбов в 3–6 раз.

Некоторые пациенты сталкиваются с избыточной иммунной реакцией, поражающей сосуды и другие органы. Также возможно развитие острого респираторного дистресс-синдрома, нарушающего циркуляцию крови между сердцем и легкими.

Примерно у 60% выздоровевших от COVID-19 через несколько месяцев обнаруживается миокардит или перикардит (воспаление оболочки сердца).

Дисфункция эндотелия

Эндотелий — это внутренний слой, выстилающий кровеносные сосуды. Он обеспечивает регуляцию кровотока и транспортировку кислорода к тканям. Этот тонкий однослойный клеточный барьер особенно подвержен повреждениям при заболеваниях, что ведет к нарушениям поступления питательных веществ и отмиранию клеток. В местах повреждений формируются холестериновые бляшки и тромбы, вызывающие ишемию и снижение эластичности сосудов, что способствует варикозному расширению вен.

Факторы риска сердечных заболеваний

Состояние сердечно-сосудистой системы определяется генетическими факторами, возрастом и наличием врожденных заболеваний. Эти аспекты нельзя изменить, но их учет важен для профилактики.

Если у ближайших родственников сосуды были слабыми и наблюдались сердечные заболевания до 55 лет (для мужчин) или 65 лет (для женщин), риск аналогичных проблем возрастает, но симптоматика врожденных пороков сердца или сосудов долгое время может отсутствовать.

Существуют две категории пороков сердца: синие (при которых происходит смешивание венозной и артериальной крови) и белые (без подобного смешивания). Оба типа представляют серьезную опасность. Современные методы медицины позволяют корректировать большинство таких нарушений.

Генетически обусловленные дефекты часто диагностируются до пятилетнего возраста, а кардиомиопатия (заболевания сердечной мышцы) связана с аномалиями развития сердца. Подростковый период характеризуется повышенным риском развития проблем с давлением и кровообращением, особенно на фоне роста физических нагрузок и изменений гормонального фона.

С возрастом проблема усугубляется образованием холестериновых бляшек и ишемии, что приводит к стенокардии или инфаркту. После 40–50 лет из-за гипертонии и ишемии риск сердечной недостаточности возрастает, а после 50 лет частота инфарктов и инсультов в результате атеросклероза и гипертонии значительно повышается даже у здоровых людей.

Как провести диагностику сердца

При подозрении на проблемы с сердечно-сосудистой системой следует обращаться к кардиологу. При варикозе или тромбозах нужно проконсультироваться с флебологом.

Диагностика состояния сердца проводится с помощью нескольких методик.

Электрокардиограмма (ЭКГ) — базовый метод исследования, позволяющий обнаружить признаки гипертонии, увеличения камер сердца и нарушения проводимости. Холтеровский мониторинг — длительное наблюдение за работой сердца посредством записи ЭКГ в течение дня и ночи. Тестирование с нагрузкой — оценка функционирования сердца при выполнении физических упражнений, помогающая выявить и возможные проблемы с сосудами. Эхокардиография (УЗИ сердца) — исследование размеров сердца, состояния клапанного аппарата, выявление пороков и кардиомиопатий. Доплеровская ультразвуковая диагностика — определение скорости кровотока в сердечных сосудах. Коронарная ангиография — рентгенологическое контрастное исследование коронарных артерий для выявления ишемического поражения и стенозов. Компьютерная томография сердца — обнаруживает травмы, пороки, новообразования и тромботические массы. Рентген грудной клетки позволяет определить размеры сердца. Радионуклидное сканирование — изучение анатомических особенностей и функционального состояния сердца с использованием радиофармпрепаратов. Магнитно-резонансная томография сердца — диагностика воспалительных процессов в миокарде, опухолей и аритмогенной дисплазии. Анализы крови на содержание холестерина, глюкозы, креатинина и прочих показателей позволяют оценить работу сердца и выявить преддиабетическое состояние или сердечную недостаточность.

Как улучшить сосуды и поддержать здоровье сердца

Основой укрепления сосудов и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек, физкультура, правильное питание способны существенно снизить риски.

Полезными для укрепления сосудов и сердца считаются быстрая ходьба, бег трусцой и подъемы по лестницам, улучшающие кровообращение и обогащающие организм кислородом. Даже незначительные изменения, такие как увеличение подвижности и время от времени выполнение рабочих обязанностей стоя, оказывают положительное воздействие.

Правильное питание также укрепляет сосуды и помогает работе сердца. Рекомендуется включать в ежедневный рацион не менее 400 г овощей и фруктов, а также белковые блюда без жира: из рыбы, постного мяса, птицы. Сахар следует ограничить и учитывать, что его много и во фруктах тоже.

Необходимо наладить качественный сон, а при нарушениях проконсультироваться с врачом, чтобы исключить синдром апноэ.

Лекарства для лечения заболеваний должен выписывать только врач на основании медицинских исследований, которые можно пройти в современных центрах в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Продолжительная и активная жизнь".