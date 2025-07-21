Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводятся в график

Сокращено время опоздания 24 поездов, сообщили в РЖД

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Задержанные пассажирские поезда после происшествий в Ростовской области вводятся в график, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области", - говорится в сообщении. Так, на данный момент сокращено время опоздания 24 поездов. Еще 5 поездов введены в график.

В РЖД добавили, что через барьерные места движение поездов организовано со сниженной скоростью. "РЖД прилагают все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров", - отметили в холдинге.