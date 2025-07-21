Всего в работах задействованы 687 дорожных рабочих, 193 единицы спецтехники

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды - подтопления и разрушенные участки дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Всего в работах задействованы 687 дорожных рабочих, 193 единицы спецтехники. Выявили 35 подтоплений, которые активно устраняют: 11 - на региональных дорогах, 24 - на муниципальных дорогах. В непогоду постарайтесь меньше находится на улице. При возникновении чрезвычайной ситуации - звоните по номеру 112", - говорится в сообщении.