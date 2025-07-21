Порядка 50 литров дождевой воды на 1 кв. м. обрушилось в Москве за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На сегодняшний день месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье - перевыполнена.Три населенных пункта отрезаны от сообщения из-за обрушения моста вследствие обильных дождей в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ТАСС собрал основное о последствиях непогоды.

Москва и Подмосковье

Наземный общественный транспорт в Москве может задерживаться в пути из-за непогоды, сообщил столичный департамент транспорта.

Специалисты коммунальных, дорожных и экстренных службу переведены на работу в усиленном режиме из-за последствий ливня в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В настоящее время ведется откачка воды с подтопленных участков, в том числе в сложных участках в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Химках.

Подтопление пешеходного тоннеля произошло на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2, сообщили в МЖД.

Тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится, ведется откачка воды.

Три населенных пункта отрезаны от сообщения из-за обрушения моста через ручей реки Исьмы из-за обильных дождей в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Дорожники уже приступили к ремонту, в настоящий момент действует временная переправа, сообщил Воробьев.

Полностью дорогу планируют восстановить за два дня.

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