Порядка 50 литров дождевой воды на 1 кв. м. обрушилось в Москве за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На сегодняшний день месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье - перевыполнена.Три населенных пункта отрезаны от сообщения из-за обрушения моста вследствие обильных дождей в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
ТАСС собрал основное о последствиях непогоды.
Москва и Подмосковье
- Наземный общественный транспорт в Москве может задерживаться в пути из-за непогоды, сообщил столичный департамент транспорта.
- Специалисты коммунальных, дорожных и экстренных службу переведены на работу в усиленном режиме из-за последствий ливня в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
- В настоящее время ведется откачка воды с подтопленных участков, в том числе в сложных участках в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Химках.
- Подтопление пешеходного тоннеля произошло на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2, сообщили в МЖД.
- Тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится, ведется откачка воды.
- Три населенных пункта отрезаны от сообщения из-за обрушения моста через ручей реки Исьмы из-за обильных дождей в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- Дорожники уже приступили к ремонту, в настоящий момент действует временная переправа, сообщил Воробьев.
- Полностью дорогу планируют восстановить за два дня.
Другие регионы
- В Калуге из-за сильных дождей ночью наблюдался подъем уровня воды в реках Терепец, Песочня, Жерелка и Яченка, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- Порядка 100 жилых домов в Калуге оказались подтоплены.
- Из шести адресов гражданам была предложена эвакуация.
- В деревне Заречье разрушен мост, восстановительные работы запланированы на ближайшее время, уточнил Денисов.
- В настоящий момент уровень воды спал, причины подтоплений и размер ущерба уточняются.