В пресс-службе дипломатического представительства отметили, что готовы в случае обращения оказать необходимую помощь и поддержку

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Ереване проверяет информацию о смерти российского гражданина в аэропорту Звартноц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства России.

"Посольство проверяет сегодняшнюю информацию СМИ о смерти российского гражданина в ереванском аэропорту Звартноц", - отметили в пресс-службе и добавили, что готовы в "случае обращения оказать необходимую помощь и поддержку" гражданам РФ "в соответствии с консульским уставом Российской Федерации".

Ранее источники ТАСС сообщили, что мужчина летел из Италии в Россию транзитом через Ереван. Гражданину РФ после прохождения регистрации стало плохо, прибывшие на место медики зафиксировали его смерть.

Источники также добавили, что по факту смерти возбуждено уголовное производство.