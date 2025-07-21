Оперативные и дорожные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вопрос восстановления в Подмосковье мостов, обрушившихся из-за осадков, взят на контроль областной прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

"Городские прокуроры взяли под контроль вопросы соблюдения прав жителей Подмосковья и своевременность мероприятий по восстановлению надлежащей работы объектов инфраструктуры. В настоящее время оперативные и дорожные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за дождей размыло не только мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, но и плотину около деревни Шохово Можайского муниципального округа.