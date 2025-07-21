"Вкусно - и точка" подвергалась хакерским атакам

Облачный провайдер, сайт и приложение сети предприятий быстрого обслуживания подвергались масштабным атакам хакеров, в том числе из-за рубежа, сообщила компания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачный провайдер, сайт и приложение сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" подвергались хакерским атакам в том числе из-за рубежа. На текущий момент сайт и приложение работают в обычном режиме, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Дорогие гости, наш облачный провайдер, сайт и приложение "Вкусно - и точка" подвергались масштабным атакам хакеров, в том числе из-за рубежа. Из-за высокой нагрузки у части пользователей возникали перебои в работе сервиса. <…> Сейчас сайт и приложение снова работают в обычном режиме - можно спокойно знакомиться с новинками и оформлять заказы", - говорится в сообщении.

Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе мобильного приложения "Вкусно - и точка". Сбои в работе мобильного приложения сети предприятий быстрого питания также наблюдались 19 июля. Тогда компания объяснила недоступность мобильного приложения сбоями в работе провайдера.