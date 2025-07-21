Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Работники Московской железной дороги устранили последствия непогоды на станции Москва-пассажирская-Павелецкая, движение поездов восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале МЖД.

"Железнодорожники ликвидировали последствия непогоды в границах станции Москва-пассажирская-Павелецкая. В настоящее время движение на станции восстановлено в штатном режиме по всем путям, поезда курсируют с установленной скоростью. Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - говорится в сообщении.

В МЖД также принесли извинения пассажирам за неудобства, вызванные задержками поездов.