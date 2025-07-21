При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полетов, сообщает компания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рейсы группы компаний "Аэрофлот" постепенно возвращаются к плановому расписанию по всей маршрутной сети, отдельные рейсы могут быть отменены для стабилизации общей программы авиаперелетов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

"Рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети. При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полетов. <...> Сейчас привычный вечерний пик разлета в Шереметьево", - говорится в сообщении.

Наземные службы авиакомпании помогают информировать пассажиров задержанных рейсов. Они обеспечивают персональную коммуникацию с пассажирами в местах ожидания в общих зонах терминалов В и С. Офисные волонтеры от авиакомпании и аэропорта Шереметьево помогают с выдачей бесплатной воды и сэндвичей.

Ранее в Росавиации сообщали, что, по данным на 08:00 мск 21 июля, 118 рейсов было отменено в аэропортах московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - и Пулково, 203 - задержано более чем на два часа из-за ограничений.

С 08:00 мск 20 июля до 08:00 мск 21 июля на запасные аэродромы ушли 59 самолетов, что ниже на 56% по отношению к показателю за 19-20 июля. В частности, на запасные аэродромы отправились 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, 19 - во Внуково, 3 - в Домодедово, 1 - в Жуковский.