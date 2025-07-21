За сутки 21 июля выпало 82,3 мм осадков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Понедельник в Москве выдался аномально дождливым, но по объемам выпавших осадков не побил рекорд. 15 августа 2016 года остается самым дождливым днем в истории метеонаблюдений в столице, сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В Москве и Московском регионе понедельник стал аномально дождливым. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, за сутки выпало 82,3 мм осадков, что стало "вторым в ряду наибольших значений суточных сумм осадков, наблюдаемых с момента открытия метеообсерватории в 1954 году".

"Рекордно дождливым днем в столице, начиная с 1954 года, является 15 августа 2016 года, когда выпало 108,5 мм осадков. Заметим, что лишь четырежды суточные суммы осадков превысили, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, 70 миллиметров (еще два раза - в 2004 и 1991 гг.)", - говорится в сообщении.

Как отметил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко, в понедельник в Москве были отмечены два опасных природных явления: ливень (ситуации, когда в течение часа выпадает 20 или более мм осадков) и продолжительный сильный дождь (выпадение не менее 70 мм осадков за сутки).

"21 июля Москва находилась вблизи центра высокого циклона", - пояснил ученый.