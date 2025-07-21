Шереметьево обеспокоено провокационным медиаконтентом о скоплениях пассажиров

При этом сознательно умалчивается, что режим по ограничению использования воздушного пространства, вводится и отменяется войсками противовоздушной обороны Минобороны РФ ради безопасности пассажиров и граждан, отмечает пресс-служба аэропорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево выразил обеспокоенность в связи с распространением провокационного медиаконтента о массовых скоплениях пассажиров в терминалах. Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, некоторые Telegram-каналы и блогеры намеренно вводят читателей в заблуждение, публикуя фотографии и видео, снятые в других аэропортах, либо используя ракурсы, не позволяющие объективно оценить ситуацию.

"Ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео- и фотоконтент провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и "чистых" зонах аэропорта. При этом целенаправленно публикуются фото других аэропортов (под видом Шереметьева) и выбираются ракурсы для фото, монтируются видео таким образом, чтобы исключить возможность для аудитории оценить ситуацию объективно в локациях и зонах аэропорта, где и происходят съемки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта считают, что основная задача таких публикаций - манипуляция эмоциями аудитории и, как следствие, вызов резонанса и дальнейшее распространение сообщений. "Целью данной деструктивной публичной активности является увеличение количества подписчиков, удержание интереса к собственной персоне за счет эксплуатации общественно значимой темы и злонамеренного искажения сути событий и в итоге последующая монетизация собственных медиаресурсов, получение личной выгоды", - добавили там.

При этом сознательно умалчивается, что режим по ограничению использования воздушного пространства, вводится и отменяется войсками противовоздушной обороны Минобороны РФ ради безопасности пассажиров и граждан в условиях массовых атак вражеских БПЛА. "В сложившихся обстоятельствах аэропорт Шереметьево, авиакомпания "Аэрофлот" и другие авиационные перевозчики должны неукоснительно соблюдать установленный режим и не имеют возможности заранее знать и планировать его введение", - подчеркнули в Шереметьеве.

Аэропорт и авиакомпании предпринимают все необходимые меры по оперативному информированию, обслуживанию пассажиров и поддержанию нормальных условий пребывания с учетом вводимых ограничений по использованию воздушного пространства. В условиях массированных атак врага на авиационную транспортную инфраструктуру Москвы аэропорт Шереметьево и авиакомпании не прерывают свою деятельность ни на минуту и продолжают стабильно функционировать в режиме постоянной мобилизации всех ресурсов с учетом оперативной обстановки.