Как отмечает пресс-служба ведомства, в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил пассажиры, чьи рейсы задерживаются, обеспечиваются питанием и напитками

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пассажиры не обращались в Роспотребнадзор с жалобами о нарушении прав при задержке рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с массовыми задержками рейсов сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области проводят разъяснительную работу с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей. <...> Жалоб от пассажиров на нарушение их прав не поступало", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил пассажиры, чьи рейсы задерживаются, обеспечиваются питанием и напитками. Кроме того, сообщения о задержках рейсов в аэропорту Шереметьево передаются через СМС, электронную почту, а также через громкоговоритель в авиагавани.

"На территории аэропортов выделены сотрудники, осуществляющие непрерывный мониторинг задержек и отмен авиарейсов с целью своевременного оказания практической помощи и необходимых консультаций пассажирам", - отмечают в Роспотребнадзоре по Московской области.

Ранее стало известно, что более 110 рейсов было отменено в аэропортах московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами работают над стабилизацией расписания полетов после периодически вводимых ограничений в аэропортах центральной России 19-21 июля.