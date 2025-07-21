Российские метеоспутники показали из космоса циклон, накрывший Москву

В столице из-за порывов ветра повреждены деревья, на 2,5 м поднялся уровень воды в Яузе, затопив часть проезжей части

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Гидрометеорологические спутники "Электро-Л" и "Арктика-М" с орбиты засняли циклон, накрывший центральную часть России. Он привел к интенсивным дождям в Москве. Кадрами с аппаратов поделился Роскосмос.

"Как сегодня выглядела из космоса непогода над столицей, зафиксировали наши спутники", - говорится в сообщении.

Прошедшей ночью и утром в Москве выпала месячная норма осадков. В столице из-за порывов ветра повреждены деревья, на 2,5 м поднялся уровень воды в Яузе, затопив часть проезжей части.

Кроме того, непогода заставила временно перекрыть движение по некоторым столичным магистралям. В Подмосковье из-за дождей размыло мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, а также плотину около деревни Шохово Можайского округа.