Врач Усачева: рост плесени после дождей может усугубить аллергию и заболевания

Особенную осторожность необходимо проявлять людям с бронхиальной астмой, указала заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рост плесени, который могут спровоцировать частые дожди, способен усугубить аллергические реакции, а также течение респираторных заболеваний. Об этом ТАСС рассказала заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач аллерголог-иммунолог, педиатр, к. м. н. Анна Усачева.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в понедельник в Москве выпало рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков. При этом во вторник в столице снова ожидаются грозовые дожди.

"В ряде случаев дождь может оказывать и негативное влияние на здоровье человека. Затяжные дожди также могут провоцировать рост плесени, которая, в свою очередь, способна обострить или усугубить аллергические реакции и респираторные заболевания. Особенную осторожность необходимо проявлять людям с бронхиальной астмой - повышенная влажность воздуха может оказывать существенное негативное влияние на их респираторные функции", - рассказала Усачева.

Кроме того, застоявшаяся дождевая вода может стать питательной средой для различных патогенов, увеличивая риск инфекционных заболеваний, таких как холера, лептоспироз и другие. При этом эксперт отмечает, что если в сильный длительный ливень гулять по улице не рекомендуется, то при небольшом дожде это даже полезно. "Это снижает стресс, облегчает дыхание. Главное - соответственно одеться, взять зонтик, надеть непромокающую обувь", - добавила Усачева.