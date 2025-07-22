В пресс-службе ГУП "Мосводосток" сообщили, что движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта под Ростокинским мостом в Москве восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"К 02:00 мск 22 июля уровень воды в реке Яузе, ранее поднявшийся на 2,5 м в связи с аномальными осадками, снизился. Сотрудники "Мосводостока" оперативно приняли меры для ликвидации временного скопления воды на проезжей части. Использовалась откачивающая техника и мощные насосные установки", - сказал собеседник агентства.

Он заверил, что движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.