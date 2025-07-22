В Гидрометцентре РФ отметили, что ливни, превосходящие по количеству осадков московский, отмечались только в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ливень, обрушившийся накануне на Москву и Подмосковье, стал одним из самых сильных на планете за минувшие сутки по количеству выпавших осадков. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"За сутки на метеостанции "Балчуг", расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков, и это один из самых высоких показателей на планете, суточных экстремумов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что метеостанция в Коломне также за сутки зафиксировала выпадение 76 мм осадков, на 1 мм осадков меньше выпало в районе метеостанции "Тушино".

В подтверждение своих слов он также привел данные, согласно которым, ливни, превосходящие по количеству осадков московский, отмечались только в Юго-Восточной Азии, где за сутки выпало от 86 до 200 мм осадков.

Интенсивные осадки обрушились на Москву и Подмосковье поздно вечером в воскресенье и продолжились до второй половины дня понедельника. В столице имелись факты повреждения деревьев из-за порывов ветра, на 2,5 метра поднялся уровень воды в Яузе, затопив часть проезжей части. Кроме того, непогода заставила временно перекрывать движение по ряду столичных магистралей. В Подмосковье из-за дождей размыло мосты в Наро-Фоминском и Истринском округах, а также плотину около деревни Шохово Можайского округа.