Пострадавших в ДТП в Тарумовском районе Дагестана доставили в Махачкалу

В Минздраве республики сообщили, что состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Троих пострадавших в ДТП в Тарумовском районе Дагестана бортом санавиации доставили в Махачкалу. Состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщили в Минздраве республики.

"Троих пострадавших в ДТП в Тарумовском районе транспортировали медицинским вертолетом в республиканские стационары Махачкалы. Всего в аварии пострадали восемь человек, четверо из которых погибли на месте. Всем раненым оказана медицинская помощь на месте, проведены консультации со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф. Одна из пострадавший в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Дагестану сообщали, что авария произошла на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала с участием легковых автомобилей Lada и Chery. В автомобилях находились два гражданина Казахстана и шесть человек из Удмуртии. На месте аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Организована проверка прокуратурой республики.