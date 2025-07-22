Путин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой

Президент назвал председателя Верховного суда России принципиальным и порядочным человеком, профессионалом высочайшего класса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования мужу и сыну председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, которая умерла 22 июля в возрасте 71 года. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса", - говорится в телеграмме. По словам президента, Подносова на протяжении всех лет трудилась с полной отдачей и показывала пример ответственного, преданного к делу человеку. Председатель ВС на своем посту твердо и последовательно отстаивала закон, а также честно служила своей стране и ее гражданам, подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что память о ней навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, друзей и коллег.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева, став первой женщиной на этой должности.