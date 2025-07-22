Днем вход в театр был закрыт, в здание пускали только сотрудников силовых структур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Михайловский театр в Санкт-Петербурге, где днем 22 июля сотрудники силовых ведомств проводили мероприятия, работает в обычном режиме, передает корреспондент ТАСС.

Двери театра со стороны площади Искусств открыты, пришедшие на вечерний спектакль посетители проходят в здание. Согласно афише, в 19:00 мск начался балет "Собор Парижской Богоматери".

Днем вход в театр был закрыт, в здание пускали только сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что 9 июля, у директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана прошли обыски и другие следственные действия в МХАТ и еще по нескольким адресам в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены столичного театра, была изъята необходимая документация и другие носители информации. После Кехмана доставили на допрос в Следственный комитет, который расследует данное уголовное дело. 10 июля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Кехмана сообщал, что следствие предъявило ему обвинение в растрате, его отпустили под подписку о невыезде.