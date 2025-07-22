Это связано с аварией на Городецком гидроузле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Водолет" отменила рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославль 25 июля и обратно 27 июля из-за аварии на Городецком гидроузле. Об этом сообщили в компании.

"В связи с остановкой движения судов через шлюзы Городецкого гидроузла компания "Водолет" вынуждена отменить рейс Нижний Новгород - Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, запланированный на 25 июля, а также обратный рейс Ярославль - Нижний Новгород с теми же остановками, запланированный на 27 июля", - сообщили в компании.

По данным "Водолета", рейсы судов "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" с прохождением шлюзов Городецкого гидроузла на 22 июля запланированы не были. Изменения по дальнейшим рейсам компании будут доведены до пассажиров по мере поступления информации о работе шлюзов. При отмене рейсов пассажирам будут возвращены деньги за билет.

Ранее компания "ВодоходЪ" сообщила о вынужденной корректировке расписания теплоходов, маршруты которых 22-23 июля проходили через Городецкие шлюзы. Участникам этих круизов будут предлагаться альтернативные маршруты без прохождения через Городецкий шлюз и варианты пересадок на другие теплоходы компании.

По информации министерства туризма и промыслов Нижегородской области, сегодня через шлюзы планировали пройти 10 судов круизного и прогулочного флота. Некоторые из них уже изменили направление своего движения, часть туристов направляется до места назначения наземным транспортом. "Для всех желающих будут организованы экскурсии по достопримечательностям региона. Все необходимые службы отрасли туризма региона функционируют в режиме повышенной готовности", - рассказали в Минтуризма области.

Ранее сообщалось, что судоходство на Городецком гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза. Авария не повлияла на работу Нижегородской ГЭС, угрозы населению нет. Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей запретила движение судов на участке с 852-го по 853-й км судового хода реки Волга для обеспечения безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья людей, а также сохранности грузов.