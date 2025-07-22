По данным МЧС, до завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Водителей просят быть внимательными из-за ухудшения видимости до 200-700 метров в Москве в связи с туманом. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

"ЦОДД: в городе прогнозируют туман - соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По данным МЧС, до завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим", - говорится в публикации.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что во вторник в центре столицы выпала треть месячной нормы осадков.