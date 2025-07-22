Автомобилистов просят до 26 июля не передвигаться в черте города Тырныауза по федеральной трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус из-за сложной обстановки после схода селя

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР) обратились к автомобилистам с рекомендацией воздержаться от поездок в Тырныауз из-за сложной обстановки в муниципалитете после схода селя на федеральную трассу. Об этом сообщили в райадминистрации.

"Уважаемые жители и гости Эльбрусского района, призываем вас воздержаться от проезда в черте города Тырныауза по федеральной трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в обоих направлениях до 26 июля. Особенно от передвижений в ночное время. Просим вас не предпринимать попыток проезда через закрытые участки", - отметили в администрации Эльбрусского района.

Отмечается, что в случае опасных ситуаций необходимо обратиться по единому номеру экстренных служб 112.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. По последним данным, в нем находятся около 60 человек.