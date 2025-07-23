В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что пятерых несовершеннолетних доставили в городскую клиническую больницу №9

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Медики в полном объеме оказали медицинскую помощь детям, обратившимся к ним с недомоганием в лагере "Аленушка" на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Тяжелых случаев не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В настоящее время в лагере работает комиссия. Медицинская помощь детям оказана в полном объеме. Пятерых детей госпитализировали в городскую клиническую больницу №9 Челябинска. Случаев тяжелых состояний не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время проводится лабораторный анализ проб, взятых в лагере, для выявления возможных возбудителей кишечных инфекций. Также ведется обследование сотрудников пищеблока в рамках эпидемиологического расследования.

Со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) 22 июля сообщалось, что, по оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря "Аленушка", где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра.

Как уточнялось в Telegram-канале ЮУЖД, руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены, родителям будут возвращены денежные средства за путевки. В свою очередь в СУ СКР по Челябинской области сообщали, что в городе Миассе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) по факту массового заболевания в детском оздоровительном лагере.

Лагерь "Аленушка" входит в социальную инфраструктуру ЮУЖД. В нем могут отдохнуть дети как сотрудников компании, так и всех желающих.