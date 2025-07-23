В пресс-службе Министерства образования и науки области сообщили, что ведется работа с родителями, подготавливается организованный отъезд участников смены

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Работа детского лагеря "Аленушка" на озере Большой Еланчик в Челябинской области приостановлена после зафиксированных медиками случаев недомогания у детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области.

"На основании предписания Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту принято решение о приостановке работы лагеря. Ведется работа с родителями, подготавливается организованный отъезд участников смены", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ситуация в лагере находится на контроле администрации и компетентных органов. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья детей. На месте работают специалисты министерства образования и министерства здравоохранения региона, Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, а также дополнительные медицинские сотрудники.

Со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) 22 июля сообщалось, что, по оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря "Аленушка", где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра.

Как уточнялось в Telegram-канале ЮУЖД, руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены, родителям будут возвращены денежные средства за путевки. В свою очередь в СУ СКР по Челябинской области сообщали, что в городе Миассе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) по факту массового заболевания в детском оздоровительном лагере.

Лагерь "Аленушка" входит в социальную инфраструктуру ЮУЖД. В нем могут отдохнуть дети как сотрудников компании, так и всех желающих.