АСИ запустило информкампанию в поддержку некоммерческих организаций

Читателей будет ждать гид по развитию социальных инициатив от первых шагов до федерального уровня, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Агентством социальной информации запустили совместную кампанию в поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив и Агентство социальной информации запустили совместную кампанию о роли СО НКО. Проект "НКО - источник социальных инноваций" покажет, как локальные инициативы становятся системными решениями", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что читателей будет ждать гид по развитию социальных инициатив, от первых шагов до федерального уровня. Для каждого проекта экспертами и журналистами будет подготовлена инфографика с этапами роста.

"Цель кампании - вдохновить новых лидеров и показать вклад НКО в развитие общества. Проект поможет НКО находить партнеров и тиражировать успешные практики", - уточнили в агентстве.